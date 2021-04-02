Меру пресечения блогеру Билу по делу о ДТП изберут 3 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи в субботу попросят суд избрать меру пресечения блогеру Эдварду Билу, задержанному ранее на 48 часов по уголовному делу о крупном ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вторую ночь Бил вновь проведет в изоляторе на Петровке.

"Подозреваемый Бил проведет еще одну ночь в ИВС на Петровке. Завтра в первой половине дня следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил, в каком суде будет проходить заседание и какую меру будут просить следователи для блогера, но отметил, что "это точно не арест".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что блогер задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет колонии. Обвинение блогеру пока не предъявлено.