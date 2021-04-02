Полицейский, получивший ранение у здания Конгресса США, умер

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Виновник произошедшего в пятницу инцидента у комплекса зданий Конгресса США и один из двух пострадавших полицейских умерли. Об этом заявила на пресс-конференции исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

По ее словам, человек, личность которого пока не раскрывается, сбил на автомобиле двух полицейских. Далее он вышел из машины с ножом и начал приближаться к сотрудникам правоохранительных органов, "не реагируя на обращения". "Сотрудники полиции Капитолия открыли огонь по подозреваемому. На данный момент установлена смерть подозреваемого", - добавила Питтман. Она уточила, что госпитализированы были два полицейских, один из них позже "умер от полученных ранений".