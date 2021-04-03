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На Тайване спасатели начали расчистку путей на месте железнодорожной катастрофы

Большая часть искореженного состава застряла внутри узкого одностороннего туннеля, на извлечение оттуда деформированных вагонов может потребоваться несколько дней, сообщило центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /ТАСС/. Спасатели на востоке Тайваня в субботу приступили к операции по поэтапному разблокированию туннеля, где накануне сошел с рельсов пассажирский поезд, что повлекло гибель 50 человек. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

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В настоящее время с рельсов снят один из вагонов, находившихся снаружи туннеля. С помощью кранов ведется работа по перемещению еще двух вагонов с путей. Однако большая часть искореженного состава застряла внутри узкого одностороннего туннеля, и на извлечение оттуда деформированных вагонов может потребоваться несколько дней, прежде чем движение по ветке сможет возобновиться.

Вместе с тем эксперты ведут сбор улик, продолжая расследование обстоятельств произошедшего. Прокуратура запросила ордер на арест предполагаемого виновника аварии - водителя автокрана. Он небрежно припарковал его на склоне холма, забыв поставить на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство съехало вниз и привело к столкновению.

Восьмивагонный Taroko Express - один из самых современных поездов, способный развивать скорость до 130 км/ч - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в туннель в уезде Хуалянь. Он направлялся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известное живописными видами на холмы и океан. По уточненным данным, в составе находились 496 человек.

Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.).

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