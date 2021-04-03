На Тайване спасатели начали расчистку путей на месте железнодорожной катастрофы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 апреля. /ТАСС/. Спасатели на востоке Тайваня в субботу приступили к операции по поэтапному разблокированию туннеля, где накануне сошел с рельсов пассажирский поезд, что повлекло гибель 50 человек. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

В настоящее время с рельсов снят один из вагонов, находившихся снаружи туннеля. С помощью кранов ведется работа по перемещению еще двух вагонов с путей. Однако большая часть искореженного состава застряла внутри узкого одностороннего туннеля, и на извлечение оттуда деформированных вагонов может потребоваться несколько дней, прежде чем движение по ветке сможет возобновиться.

Вместе с тем эксперты ведут сбор улик, продолжая расследование обстоятельств произошедшего. Прокуратура запросила ордер на арест предполагаемого виновника аварии - водителя автокрана. Он небрежно припарковал его на склоне холма, забыв поставить на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство съехало вниз и привело к столкновению.

Восьмивагонный Taroko Express - один из самых современных поездов, способный развивать скорость до 130 км/ч - потерпел крушение в пятницу утром при въезде в туннель в уезде Хуалянь. Он направлялся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун и ехал по горному восточному побережью острова - это популярное туристическое направление, известное живописными видами на холмы и океан. По уточненным данным, в составе находились 496 человек.

Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.).