Задержанного в Геленджике руководителя красноярской стройфирмы этапировали в Красноярск

ТАСС, 3 апреля. Задержанного в аэропорту Геленджика по делу о мошенничестве исполнительного директора строительной компании "Сибиряк", одного из крупнейших застройщиков в Красноярске, Константина Егорова доставили в Красноярск. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Он доставлен в Красноярск. Сейчас Егоров допрашивается, вопрос о мере пресечения будет решен позднее", - сказал собеседник агентства.

Егоров был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы, сообщал источник в правоохранительных органах. В январе был задержан и помещен под домашний арест Сергей Вакуленко, руководитель субподрядных организаций, которые занимались поставками медицинского оборудования. Бизнесмен заменял оборудование, которое он должен был поставить в больницу по госконтракту, на более дешевое и с худшими характеристиками. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

В рамках реконструкции краевой больницы в конце 2019 года был открыт новый хирургический корпус стоимостью 7,4 млрд рублей. Предполагалось, что он будет построен до конца 2018 года, но сроки сдвинулись. Краевые власти объясняли задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

Компания "Сибиряк" основана в 1989 году и является одним из крупнейших застройщиков в Красноярске. Компания занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.