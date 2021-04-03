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Один человек пострадал при столкновении маршрутки с грузовиком на юго-западе Москвы

Авария произошла на улице Островитянова возле Государственного медицинского университета

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем на юго-западе Москвы, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Островитянова напротив Государственного медицинского университета произошло ДТП с участием двух транспортных средств: грузового автомобиля МАЗ и маршрутки. В результате столкновения пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, для движения перекрыта одна полоса. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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