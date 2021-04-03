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В Москве с банковского счета 80-летней пенсионерки украли 1,5 млн рублей

Злоумышленница представилась пострадавшей сотрудником соцслужбы и под предлогом выплаты в связи с нахождением женщины на самоизоляции получила ее паспортные данные, а затем сняла деньги со счета

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Лжесотрудница социальной службы украла с банковского счета 80-летней пенсионерки 1,5 млн рублей. Под предлогом денежной выплаты за соблюдение режима самоизоляции злоумышленница узнала у пенсионерки ее паспортные данные. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Днем 2 апреля, как отметили в главке, в полицию обратилась пенсионерка 1939 года рождения и заявила о краже денег с банковского счета. "Установлено, что заявительнице позвонила неизвестная и представилась сотрудником социальной службы. Под предлогом денежной выплаты в связи с нахождением женщины на самоизоляции злоумышленница обманным путем завладела ее паспортными данными, после чего неустановленным способом совершила кражу 1 566 000 рублей с банковского счета", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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