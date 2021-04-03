Полиция подала еще один иск в связи с административным надзором над "скопинским маньяком"

ТАСС, 3 апреля. Межмуниципальный отдел МВД РФ "Скопинский" подал иск в суд в связи с установленным над так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым административным надзором. Как следует из данных Скопинского районного суда Рязанской области, Мохов выступает ответчиком по делу, которое будет единолично рассмотрено судьей 6 апреля.

Согласно опубликованным данным, 6 апреля судья Юлия Бубликова рассмотрит дело "Об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений (гл. 29 КАС РФ)". В материалах дела указано, что иск был подан 31 марта.

Как сообщалось ранее, 1 апреля в судебном участке №31 судебного района Скопинского районного суда Мохов был признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ ("Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре"). Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

В 2005 году Виктор Мохов 1950 года рождения был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года.