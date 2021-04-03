Банковские мошенники обманули 84-летнюю профессора РЭУ им. Плеханова на 9 млн рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банковские мошенники в Москве обманом вынудили 84-летнюю Эрнестину Почтарь, профессора РЭУ им. Плеханова и Высшей школы экономики, отдать им 9 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Эрнестина Почтарь обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, мошенники обманом получили от нее более 9 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, женщине позвонила "сотрудница полиции", которая сказала, что якобы в отделение Сбербанка пришел ее племянник с доверенностью от нее на выдачу денег с ее счета, но кассир отказалась выдавать деньги, и мужчина сбежал. После этого позвонил лжесотрудник Сбербанка и попросил женщину снять все деньги и внести их на якобы резервный счет через терминал Тинькофф-банка. Еще часть суммы женщину вынудили передать наличными через курьера.

Полиция начала доследственную проверку.

Эрнестина Почтарь, согласно данным открытых источников, является профессором РЭУ им. Плеханова и Высшей школы экономики. Имеет научную степень кандидата технических наук, работает в области защиты интеллектуальной собственности уже 50 лет. Она консультирует по вопросам интеллектуальной собственности Гознак, ЦИК РФ и некоторые коммерческие компании.