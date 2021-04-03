СК РФ ходатайствует о домашнем аресте депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева

ТАСС, 3 апреля. Следствие направило в Кировский районный суд Ярославля ходатайство о помещении под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, задержанного 2 апреля. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Ярославского областного суда.

"В Кировский районный суд Ярославля 3 апреля 2021 года поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Романа Фомичева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"), меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в суде.

2 апреля пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила о задержании депутата Ярославской областной думы от "Единой России" Романа Фомичева, который подозревается в совершении коррупционного преступления. Региональное отделение "Единой России" сообщило, что приостановит членство Фомичева в партии.

Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, является членом регионального отделения общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России". Он дважды избирался депутатом Ярославской областной думы.