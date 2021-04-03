Задержанного в Барнауле сторонника украинских националистов арестовали

БАРНАУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд в Барнауле арестовал мужчину, который собирался устроить подрыв мечети по заданию украинской националистической организации, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

"По ходатайству следователя в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в совершении преступления по ст. 205.3 УК России ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), Центральным районный судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, 2 апреля в Барнауле задержан местный житель, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) "совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти". Он собирался устроить подрыв мечети. В ходе обысков у задержанного изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

По данным ФСБ, задержанный признался в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он самостоятельно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта ему было дано задание подобрать объекты покушений и сделать фотоотчет, а впоследствии им получено указание совершить поджог, либо иные устрашающие население действия, пояснили в ФСБ.