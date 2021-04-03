Следствие требует запрета действий для блогера Била по делу о ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следователи просят суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

"Следствие требует избрать меру пресечения Билу, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), в виде запрета определенных действий", - сказали в суде.

В частности, отметили в суде, следствие просит установить Билу запрет на следующие действия: выходить за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства. Также Билу просят запретить отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя телефон и интернет, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом. Кроме того, ему просят запретить находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

Позже корреспондент ТАСС сообщил, что Бил доставлен в Тверской суд Москвы для избрания ему меры пресечения после ДТП на Смоленской площади, в котором тяжело пострадала сотрудница Госдумы. Автозак с блогером подъехал к специальному входу в здание суда для конвоируемых лиц, после чего его завели в суд.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения порядка 10 лет. Источник также сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади, находился YouTube-блогер Эдвард Бил, известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что блогер задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет колонии. Обвинение блогеру пока не предъявлено.