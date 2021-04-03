В Тверской области на территории СНТ талыми водами затопило 111 приусадебных участков

ТАСС, 3 апреля. Подтопление 111 приусадебных участков в результате подъема талых вод произошло на территории садоводческого товарищества "Эдельвейс" в Калининском районе Тверской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Калининском районе на территории СНТ "Эдельвейс" в результате подъема талых вод произошло подтопление 111 приусадебных участков. На данный момент на участках никто не проживает, обращений от граждан не поступало. Транспортное сообщение и жизнеобеспечение не нарушено", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, для устранения последствий подъема талых вод проводятся работы по расширению водоотводных каналов, подсыпка и обваловка низменных участков. Также проводится мониторинг рек, расположенных рядом с СНТ для выявления заторов и проблемных участков.