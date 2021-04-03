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В Подмосковье обрушился фасад здания на территории аграрного заочного университета

По информации источника в экстренных службах, пострадавших в ЧП нет

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Фасад неэксплуатируемого здания с первого по третий этажи обрушился на территории Российского государственного аграрного заочного университета в Балашихе. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Леоновское шоссе, строение 4/5, на территории Российского государственного аграрно заочного университета произошло обрушение фасада неэксплуатируемого здания с первого по третий этаж", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, погибших и пострадавших нет.

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