Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли, трехлетний мальчик пострадал в результате пожара в бревенчатом жилом доме в населенном пункте Языково в Башкирии. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Генерала Шаймуратова поступила в 14:02 (12:02 мск) по местному времени. "Произошло открытое горение внутри бревенчатого дома размером 40 кв. м. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружили двух погибших: женщину и ребенка. Также в результате пожара пострадал мальчик трех лет, он доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, пострадавший ребенок доставлен в Центральную районную больницу села Языково, его состояние медиками оценивается как тяжелое.

К тушению пожара привлекли 23 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Как сообщили ТАСС в субботу в ГУ МЧС по республике, спасателям удалось ликвидировать открытое горение в 12:26 мск.