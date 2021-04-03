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NBC: три человека погибли при стрельбе на вечеринке в Северной Каролине

Еще четверо получили ранения

ТАСС, 3 апреля. По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали в ночь на субботу при стрельбе на вечеринке в жилом доме в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило местное подразделение телекомпании NBC.

"В доме проходила вечеринка. По меньшей мере семь человек внутри [помещения] получили огнестрельные ранения, трое [из них] умерли", - заявил глава местной полиции Донни Уильямс, не уточнив, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Причины произошедшего и личность подозреваемого устанавливаются.

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