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Около 20 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за пожара

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в бизнес-центре на Доброслободской улице в центре Москвы, в целях безопасности эвакуированы около 20 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На Доброслободской улице, 21, в бизнес-центре на втором этаже происходило загорание аккумуляторных батарей на площади 2 кв. м. Эвакуировано порядка 20 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в данный момент возгорание ликвидировано. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

 
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