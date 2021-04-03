Около 20 человек эвакуировали из бизнес-центра в Москве из-за пожара

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в бизнес-центре на Доброслободской улице в центре Москвы, в целях безопасности эвакуированы около 20 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На Доброслободской улице, 21, в бизнес-центре на втором этаже происходило загорание аккумуляторных батарей на площади 2 кв. м. Эвакуировано порядка 20 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в данный момент возгорание ликвидировано. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.