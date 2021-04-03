Суд запретил определенные действия блогеру Билу по делу о ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Билю меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня", - сказали в суде.

Суд установил Билю запрет на следующие действия: выходить за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного судопроизводства, посылать и получать почтово-телеграфные отправления, использовать без письменного разрешения следователя телефон и интернет, за исключением телефонной связи для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователем, защитником и контролирующим органом. Кроме того, ему нельзя находиться в местах, где проходят массовые мероприятия и участвовать в них, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

В отношении Биля не могла быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как преступление относится к нетяжким, непредумышленным и предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в субботу следствие обратилось в суд с требованием избрать меру пресечения Билю, подозреваемому по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), в виде запрета определенных действий.

Сторона потерпевшей недовольна мерой пресечения, которую избрал суд в отношении блогера, сообщил журналистам адвокат Андрей Князев.

"Мы недовольны этой мерой пресечения. Мы считаем, что это вызов обществу - столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" - сказал он.

Князев выразил надежду, что подозреваемый понесет наказание. Он также отметил, что недоволен работой следствия в целом, поскольку никто еще не признан потерпевшим. "Я не увидел в нем раскаяния. Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", - подчеркнул Князев.

Также Князев рассказал, что собирается пожаловаться в прокуратуру на работу следствия по этому делу.

"У нас имеются серьезные вопросы к следствию. Я не понимаю, почему по делу официально никто не признан потерпевшим, несмотря на то что в аварии участвовало пять машин. Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений", - сказал собеседник агентства.