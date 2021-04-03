Суд поместил под домашний арест депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева

ТАСС, 3 апреля. Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест председателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы Романа Фомичева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 3 апреля 2021 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Романа Фомичева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"), [ему] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 30 мая 2021 года", - сообщили в суде.

В суде также уточнили, что Фомичеву предъявлено обвинение.

О помещении депутата под домашний арест ходатайствовало следствие.

2 апреля пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила о задержании депутата Ярославской областной думы от "Единой России" Романа Фомичева, который подозревается в совершении коррупционного преступления. Региональное отделение "Единой России" сообщило, что приостановит членство Фомичева в партии.

Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, является членом регионального отделения общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России". Он дважды избирался депутатом Ярославской областной думы.

В новость были внесены изменения (15:18 мск) - добавлена информация в цитате пресс-службы суда