{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в железнодорожной катастрофе на Тайване

В результате аварии погибли 50 человек, 146 получили ранения

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в результате железнодорожной катастрофы на Тайване, жертвами которой стали 50 человек. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

На эту тему
Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване. Главное
Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване.

"Председатель КНР Си Цзиньпин глубоко обеспокоен тяжелой аварией на Тайване, которая привела к большим потерям. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении агентства.

Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.).

Теги
КитайСи Цзиньпин
В Красноярске арестовали проходящего по делу о мошенничестве руководителя стройфирмы
Следователи возбудили дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"
Читать полностью