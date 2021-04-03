Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в железнодорожной катастрофе на Тайване

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших в результате железнодорожной катастрофы на Тайване, жертвами которой стали 50 человек. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа" .

Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване.

Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване. Главное

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"Председатель КНР Си Цзиньпин глубоко обеспокоен тяжелой аварией на Тайване, которая привела к большим потерям. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших, выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении агентства.

Крупнейшая за последние десятилетия железнодорожная катастрофа на Тайване унесла жизни 50 человек, 146 получили ранения. Правительство распорядилось приспустить флаги на острове в знак трехдневного траура по погибшим.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.).