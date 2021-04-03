Таможенники пресекли ввоз в Россию 150 кг гашиша на границе с Латвией

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг гашиша. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Бурачки" (Псковская область) пресекли российские таможенники", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что спецоперацию провели сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможни вместе с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, таможенники остановили грузовик, чтобы его проверить. В нем, по товаросопроводительным документам, перевозились оливки испанского производства. В пресс-службе ФТС сообщили, что в ходе контроля было выявлено, что в топливном баке находился тайник. "При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством - гашиш", - добавили в пресс-службе. Масса наркотика составила более 150 кг.

Отмечается, что в связи с контрабандой наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух россиян возбудили дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.