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В Ленобласти загорелось здание, где производят мебель

Площадь возгорания составляет 900 кв. м

ТАСС, 3 апреля. Одноэтажное здание, где производят мебель, горит во Всеволожском районе Ленинградской области на площади 900 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Янино-1 на улице Шоссейной горит одноэтажное, деревянное, обшитое и крытое металлом здание. Пожар локализован на площади 900 кв. м. По предварительной информации, в здании производили мебель", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что общая площадь строения - более 1 тыс. кв. м. Информация о жертвах не поступала.

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