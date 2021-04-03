Жителя Ингушетии задержали по подозрению в нанесении ранения из ружья подростку

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Ингушетии пожилого мужчину, который обстрелял подростка из гладкоствольного ружья. По факту ранения ребенка возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Прокуратура Ингушетии начала проверку по факту ранения на территории села Верхние Ачалуки 65-летним местным жителем 15-летнего подростка из гладкоствольного ружья. По факту ранения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ребенок был госпитализирован. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход проверки и расследование уголовного дела прокурором республики взяты на контроль.