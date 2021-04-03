В Саратове неизвестный бросил из машины на улицу страйкбольную гранату

ТАСС, 3 апреля. Неизвестный бросил на улицу из проезжающей машины в Саратове предмет, похожий на страйкбольную гранату. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщили в субботу журналистам в ГУ МВД по региону.

"Около 13 часов по линии 02 поступило сообщение о том, что на улице Тархова из проезжающей машины неизвестный выкинул предмет, похожий страйкбольную гранату. На место происшествия незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел днем у офиса УК "Красная". Предмет был брошен в сторону группы людей, которые стояли у помещения управляющей компании, после броска произошел хлопок. На место происшествия выехали представители прокуратуры Ленинского района Саратова и органов полиции. В настоящее время ведомство проводит проверку.

"Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы", - уточнили в прокуратуре.