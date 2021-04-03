В Москве задержали участника убийства ингушского журналиста

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве участника убийства журналиста Амирхана Кокурхоева, которое произошло в 2017 году в Ингушетии. Задержанного доставят в регион, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Ингушетии.

"3 апреля 2021 в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержан скрывавшийся от следственных органов Котиев Ризван, который находился в федеральном розыске с 2017 года по факту совершения им преступления - подстрекательства к убийству жителя села Нестеровская Республики Ингушетия Кокурхоева Амирхана", - рассказали в пресс-службе управления.

Отмечается, что 1 января 2017 года в селе Нестеровская между Русланом Джамлидновым и Кокурхоевым возник конфликт на бытовой почве, в который вмешался сын зачинщика конфликта Ризван Котиев и начал драку с соседом, а также подстрекал отца совершить его убийство. В ходе конфликта Джамлиднов нанес удар ножом Кокурхоеву, от полученных повреждений тот погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство" и "Подстрекательство к совершению убийства". Решением Сунженского районного суда Джамлиднов был приговорен к лишению свободы на 8,5 года. Котиев скрылся с места преступления.

"В настоящее время Котиев задержан, находится под стражей в городе Москве, приняты меры для организации этапирования обвиняемого в Республику Ингушетия для производства необходимых следственных действий по уголовному делу", - отметили в управлении.