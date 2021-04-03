В Калмыкии арестовали двоих обвиняемых в разбойном нападении на семью бизнесмена

ЭЛИСТА, 3 апреля. /ТАСС/. Элистинский городской суд по ходатайству следствия арестовал двух жителей Ростовской области, обвиняемых в разбойном нападении на семью предпринимателя из села Кануково Сарпинского района Калмыкии, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Калмыкии предъявлено обвинение ранее задержанным жителям Ростовской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем"), ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"). По ходатайству следователя Элистинским горсудом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 ноября 2020 года мужчины проникли на территорию малого предприятия жителя села Кануково, совершили убийство рабочего, причинили травмы предпринимателю и его супруге, а также похитили 500 тыс. рублей. Сразу же после этого обвиняемые совершили нападение на домовладение бизнесмена. Угрожая убийством его дочери и двум малолетним внукам, они похитили смартфон Apple Iphone 6 и скрылись на территории Ростовской области.

Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, проверяется причастность обвиняемых к совершению других аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.