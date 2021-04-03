В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию стоимостью более 500 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Склад с незаконной табачной продукцией стоимостью более 500 млн рублей обнаружен в одном из районов Махачкалы, продукция изъята. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

"Управлением ФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по республике и Дагестанской таможней с привлечением специалистов территориального управления Роспотребнадзора по Дагестану на территории поселка Ленинкент Кировского района города Махачкалы в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями - жителями города Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе немаркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту. Из незаконного оборота изъята табачная продукция рыночной стоимостью более 500 млн рублей", - сообщили в управлении.

Отмечается, что в действиях предпринимателей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации" по факту изготовления неустановленными лицами в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенного в крупном размере с использованием оборудования для производства и упаковки сигарет, а также административного правонарушения, предусмотренного статьей "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации".