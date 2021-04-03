В Красноярске арестовали проходящего по делу о мошенничестве руководителя стройфирмы

ТАСС, 3 апреля. Суд отправил под арест проходящего по делу о мошенничестве Константина Егорова - исполнительного директора строительной компании "Сибиряк", являющейся одним из крупнейших застройщиков в Красноярске. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Центральный районный суд Красноярска отправил Егорова под арест на один месяц 28 дней - до 29 мая 2021 года", - сказал источник.

Егоров был задержан в аэропорту Геленджика в рамках уголовного дела о мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса Красноярской краевой больницы. В субботу его эпатировали в Красноярск. В январе был задержан и помещен под домашний арест Сергей Вакуленко, руководитель субподрядных организаций, которые занимались поставками медицинского оборудования. Бизнесмен заменял оборудование, которое он должен был поставить в больницу по госконтракту, на более дешевое и с худшими характеристиками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

В рамках реконструкции краевой больницы в конце 2019 года был открыт новый хирургический корпус стоимостью 7,4 млрд рублей. Предполагалось, что он будет построен до конца 2018 года, но сроки сдвинулись. Краевые власти объясняли задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

Компания "Сибиряк" основана в 1989 году и является одним из крупнейших застройщиков в Красноярске. Компания занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.