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Три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде

Полиция устанавливает подозреваемых

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли в ночь с пятницы на субботу в результате инцидента со стрельбой в округе Принс-Джордж в штате Мэриленд. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

ЧП произошло около 03:00 по местному времени (10:00 мск). Патрулировавшие район полицейские услышали звуки выстрелов. Прибыв к месту происшествия, правоохранители обнаружили автомобиль и тела трех человек с огнестрельными ранениями: две жертвы, мужчины, были внутри машины, еще одна - женщина - находилась рядом с авто.

"Предварительно следователи не считают, что это случайное преступление. Мы находимся на месте преступления, чтобы установить подозреваемого или подозреваемых, а также мотив [преступления]", - отметили полицейские.

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