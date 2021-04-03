В Оренбурге обрушились перекрытия над подвалом дома

ТАСС, 3 апреля. Власти Оренбурга выселяют восемь семей из части дома по адресу Советская, 27 после возникновения угрозы обрушения, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе администрации Оренбурга.

"Вечером 2 апреля во дворе дома 27 на ул. Советской произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крылами здания. Как показал визуальный осмотр, проведенный представителями компаний "Диос" и "Технопарк ОГУ", ситуация аварийная. У конструкции дома литер А-Б, в осях 1-2, исчерпан ресурс несущей способности, есть угроза обрушения. Жильцов [части] дома сегодня переселят, доступ к месту обрушения будет перекрыт, дом необходимо демонтировать", - говорится в сообщении.

Из дома выселят восемь семей, все они дали согласие на переезд в маневренный фонд. В настоящее время уже готовы автобус и грузовые автомобили для перевозки людей и вещей. Планируется, что переезд будет закончен к вечеру субботы. В ближайшие дни во двор дома полностью перекроют доступ.