На юге Москвы сгорели две машины

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля сгорели в Борисовском проезде на юге Москвы, сообщили ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В районе дома 26 в Борисовском проезде произошло загорание двух автомобилей. Общая площадь пожара составила 8 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В данный момент пожар потушен. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре поступила 17:45 мск. По данным главка, горели две легковые машины на площади около 4 кв. м каждая. "Благодаря оперативному прибытию пожарных в 17:58 данный пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в главке.

В новость были внесены изменения (18:42 мск) - добавлен комментарий пресс-службы столичного ГУ МЧС России