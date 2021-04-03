На юге Москвы два человека погибли в ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на улице Орджоникидзе на юге Москвы, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В районе дома 10 на улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием двух легковых транспортных средств. В результате, по предварительным данным, погибли два человека", - сказал собеседник агентства. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб и правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что ДТП произошло с участием автомобилей такси и каршеринга.

"Перекрыты 1-я и 2-я полосы движения по улице Орджоникидзе, 10 по направлению к ТТК", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Руководитель российской ГИБДД Михаил Черников ранее в сообщил, что в России растет количество погибших в ДТП с участием машин такси пассажиров. По его словам, за один год их число увеличилось на 20%.