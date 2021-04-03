В Ленобласти потушили пожар в складском помещении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар в одноэтажном складском помещении во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

"В 13:39 мск 3 апреля 2021 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, Янино, ул. Шоссейная. На месте происшествия работали дежурные смены 101-й, 149-й и 150-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области (16 человек, четыре единицы техники). Горело складское помещение на площади 900 кв. м, в 17:00 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщали, что, по предварительной информации, в здании производили мебель, общая площадь строения - более 1 тыс. кв. м.