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Суд арестовал опекунов, истязавших ребенка в Новой Москве

Женщина-опекун и ее сожитель избивали 10-летнюю девочку

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал женщину и мужчину, истязавших находившуюся под опекой девочку в Новой Москве. Об этом журналистам сообщила в субботу руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Суд избрал в отношении женщины-опекуна и ее сожителя меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, женщине 1985 года рождения и мужчине 1974 года рождения предъявлено обвинение в истязании.

По данным следствия, в период с 2018 года по март 2021 года женщина-опекун 10-летней девочки, а также ее сожитель систематически избивали ребенка. Девочку госпитализировали, у нее диагностировали множественные телесные повреждения. Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинили опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка.

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