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В Башкирии семь человек пострадали при столкновении двух автомобилей

ДТП произошло около деревни Алкино Чишминского района

ТАСС, 3 апреля. Lada Granta и Toyota Prius столкнулись в Чишминском районе Башкирии, пострадали семь человек, сообщили журналистам в Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, около деревни Алкино Чишминского района произошло боковое касательное столкновение Lada Granta и Toyota Prius, после чего машины съехали в кювет, а Toyota Prius опрокинулась.

"четверо пострадавших из автомобиля Lada Granta, трое пострадавших из автомобиля Toyota Prius. Спасатели Госкомитета РБ по ЧМ деблокировали пассажира (с переднего сиденья) из автомобиля Lada Granta и передали его бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

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