В ГИБДД назвали причину ДТП с машиной каршеринга и такси на юге Москвы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Выезд на полосу встречного движения автомобиля каршеринга стал причиной ДТП на юге Москвы, в котором погибли два человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По предварительным данным, водитель автомобиля краткосрочной аренды выехал на полосу встречного движения", - сказали в пресс-службе.

Водитель автомобиля каршеринга в январе был лишен прав в связи с отказом проходить медицинское освидетельствование, сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"По имеющимся у столичной ГИБДД данным, водитель, управлявший автомобилем каршеринга, в январе лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, ДТП произошло в 18:20 на улице Орджоникидзе в районе дома 10. Столкнулись автомобиль каршеринга и такси. В результате аварии водители двух машин погибли.