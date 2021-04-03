Движение по улице Орджоникидзе в Москве восстановили после ДТП с такси и каршерингом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Движение по улице Орджоникидзе на юге Москвы восстановлено после столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Со своей стороны в компании "Яндекс.Драйв" сообщили, что руководство каршеринга поддерживает связь с правоохранительными органами для выяснения деталей случившегося.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в районе дома 10 на улице Орджоникидзе произошло ДТП с участием двух легковых транспортных средств. В результате, по предварительным данным, погибли два человека. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что ДТП произошло с участием автомобилей такси и каршеринга. Были перекрыты 1-я и 2-я полосы движения по улице Орджоникидзе, 10 по направлению к ТТК.

Водитель автомобиля каршеринга в январе был лишен прав в связи с отказом проходить медицинское освидетельствование. Ранее сервисы "Яндекса" просили открыть доступ к базам в/у для проверки актуальности в автоматическом режиме. Сейчас это проверяется вручную.

"Яндекс.Драйв" является крупнейшим каршеринговым сервисом столицы. На данный момент его городской парк насчитывает более 11 тыс. машин.