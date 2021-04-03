В Казани мальчик погиб после отравления угарным газом в бане

ТАСС, 3 апреля. Мужчина и его внук 2010 года рождения отравились угарным газом в частной бане в Казани, в результате мальчик погиб, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 21:00 3 апреля поступило сообщение об отравлении деда и внука угарным газом по адресу: г. Казань, ул. 1-я Муромская. Установлено, что в частной бане отравились угарным газом два человека, из них мальчик 2010 года рождения, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина 1962 года рождения получил отравление угарным газом средней степени тяжести, от госпитализации отказался. Причина происшествия устанавливается.