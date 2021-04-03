Уголовное дело возбудили в Оренбурге после передачи в пользование Усадьбы Городисского

ТАСС, 3 апреля. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при предоставлении в пользование объекта культурного наследия "Усадьба Городисского", использование которого не по назначению привело к пожару, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, городская усадьба известного в Оренбурге адвоката Евсея Городисского 1906 года постройки является собственностью Оренбургской области и объектом культурного наследия регионального значения, здание признано аварийным. Сотрудники ГУП Оренбургской области "Областной имущественный фонд", зная о неудовлетворительном состоянии старинного особняка, в июле 2020 года заключили договор безвозмездного пользования усадьбой с автономной некоммерческой организацией по сохранению и развитию культуры и искусства "Евразийский творческий союз художников и реставраторов", которая использовала здание не по назначению. По информации местных СМИ, в стенах усадьбы проводили выставки, квесты, музыкальные вечера, благотворительные балы.

"В результате указанных действий 12 марта 2021 года в помещении комнаты вестибюля, расположенной в данном нежилом здании, произошло локальное возгорание, повлекшее частичное повреждение и уничтожение указанного объекта культурного наследия", - говорится в сообщении.

Как отмечается в группе в соцсети "Вконтакте" инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, в результате пожара конструктивные элементы здания не претерпели критических повреждений: состояние кровли, несущих стен и интерьера не создает угрозы объекту.