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В центре Москвы один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой

Между двумя мужчинами произошла ссора на бытовой почве

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Конфликт в центре Москвы закончился стрельбой из травматического пистолета, пострадал один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Поступило сообщение в полицию о том, что в ходе конфликта в Большом Кондратьевском переулке, дом 12, корпус 1, предварительно, мужчина получил ранение из травматического пистолета. На место выехали сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

В ходе проверки установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. "Один из них, предварительно, из травматического оружия выстрелил в своего оппонента. В данный момент все участники происшествия находятся на месте, медики осматривают пострадавшего, решается вопрос о целесообразности его госпитализации", - добавили в ГУ МВД.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

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