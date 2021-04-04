В Нижнем Новгороде ликвидировали открытое горение в ангарах с макулатурой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 01:17 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Склады с макулатурой в Автозаводском районе по улице Монастырка загорелись вечером в субботу. Первоначальная площадь пожара составляла 3,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 4 тыс. кв. м. В 23:57 мск распространение огня удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет.