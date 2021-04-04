AP: у виновника инцидента у Капитолия наблюдались паранойя и суицидальные мысли

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Ноа Грин, сбивший полицейских у комплекса зданий Конгресса США, страдал от паранойи и суицидальных мыслей. Об этом пишет в субботу со ссылкой на источник агентство Associated Press.

По его информации, члены семьи Грина рассказали следствию, что замечали появление у 25-летнего мужчины "бредовых мыслей". Правоохранители, пытаясь установить мотивы Грина, все больше концентрируются на его психическом состоянии.

Телекомпания CNN ранее сообщала, что виновник инцидента у Капитолия регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства. По словам источников телеканала MSNBC в правоохранительных органах, он также выражал в Facebook поддержку базирующемуся в Чикаго (штат Иллинойс) движению "Нация ислама". Оно было основано в штате Мичиган в 1930 году. Представители движения, в частности, заявляют, что выступают за распространение ислама, за улучшение положения афроамериканцев. Ряд правозащитных организаций США обвиняли движение в предубежденном отношении к белым, расизме, антисемитизме, искажении положений ислама. Они также подчеркивали, что "Нация ислама" распространяет экстремистские и сепаратистские идеи, выступает в поддержку превосходства темнокожих над белыми.

В пятницу Грин сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие, после чего был застрелен полицией. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер.