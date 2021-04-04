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Пожар в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде потушили

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 85 человек и 21 единица техники

ТАСС, 4 апреля. Пожар в ангаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода полностью ликвидировали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

"В 02:57 (мск) пожар полностью ликвидирован на площади 4 000 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, для ликвидации последствий пожара привлекались 85 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России - 57 человек и 18 единиц техники.

Склады с макулатурой на улице Монастырка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелись вечером в субботу. Первоначальная площадь пожара составляла 3,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 4 тыс. кв. м. В 23:57 мск распространение огня удалось локализовать. В 01:17 мск объявлена ликвидация открытого горения.

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