Полиция задержала 11 человек, мешавших следственным действиям в отделе СК в Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали 11 человек, мешавших проведению следственных действий в отделе СК в московском районе Хамовники. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время проведения в здании отдела СК на Фрунзенской набережной, 38/1, следственных действий в отношении двух обвиняемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти 11 человек препятствовали этому и пытались зайти в кабинет к следователю", - сообщил источник.

Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении всех 11 человек составлены административные протоколы за нарушение правил самоизоляции, в отношении трех из них также составлены протоколы за мелкое хулиганство.