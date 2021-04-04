Полиция задержала мужчину, ранившего из пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта ранил из травматического пистолета сотрудника ГБУ "Жилищник" в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"В данный момент мужчина, в ходе конфликта выстреливший из травматической версии пистолета Макарова в сотрудника ГБУ "Жилищник" в Большой Кондратьевском переулке в районе дома №12, строение 1, задержан. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ГКБ им. Боткина", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что задержанный имеет разрешение на оружие. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение грудной клетки и ушиб темени. Полиция в связи с инцидентом проводит проверку, в ходе которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Большом Кондратьевском переулке.