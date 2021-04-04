Три автомобиля столкнулись в Пермском крае

ТАСС, 4 апреля. Минивэн и два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь - Березники в воскресенье, пострадали четыре человека, сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

"В 07:05 по дороге Пермь - Березники двигался автомобиль Mercedes-Benz Vito. По предварительной информации, на 171-м км водитель минивэна по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями Lada Vesta и Ford Focus. В результате ДТП пострадали четыре человека", - сказано в сообщении.

В ГУ МЧС уточнили, что движение по дороге не затруднено, автомобили находятся на обочине. В устранении последствий ДТП принимали участие 22 человека, было привлечено семь единиц техники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермского края, в ДТП пострадали три мужчины и одна женщина, детей нет. По предварительным данным, их состояние оценивается как тяжелое, их госпитализировали.