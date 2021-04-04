СМИ: французского миллионера Бернара Тапи и его супругу ограбили и избили

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники ограбили и избили французского бизнесмена, политика и общественного деятеля Бернара Тапи, а также его супругу. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM.

По данным телеканала, четверо преступников проникли в дом супругов Тапи в ночь на воскресенье, когда те спали. Дом расположен в департаменте Сена и Марна, к юго-востоку от Парижа.

Тапи и его жену связали и нанесли им несколько ударов. Совершив ограбление, преступники скрылись. Пострадавшие вызвали медиков, и супругам была оказана первая помощь. Согласно имеющимся данным, их не госпитализировали, так как травмы не являются тяжелыми.

Бернар Тапи - бывший депутат Европарламента. В 1992 году был назначен министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа. С 1986 по 1994 годы он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". В настоящее время у Тапи тяжелое онкологическое заболевание - рак желудка. Его состояние постоянно ухудшается.