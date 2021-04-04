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В Подмосковье вновь сообщили о минировании школ, детсадов, больниц и продуктовых магазинов

Здания осматривают кинологи

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Неизвестный вновь сообщил об угрозе взрыва во всех детских садах, школах, больницах и магазинах трех продуктовых сетей в Подмосковье. Об этом ТАСС информировал источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех школ, детских садов, больниц и магазинов сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.

Сейчас все эти здания осматривают кинологи на наличие взрывных устройств. 2 апреля неизвестный также "заминировал" все те же здания в Подмосковье, тогда все угрозы оказались ложными.

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