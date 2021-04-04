СМИ: четверо погибли при крушении яхты, на которой находился экс-президент Лаоса

ТАСС, 4 апреля. Яхта с 12 пассажирами, в том числе с экс-президентом (2006-2016) Лаоса Тюммали Сайнясоном и его семьей, перевернулась на озере Нам Нгум недалеко от Вьентьяна. Как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", в районе ЧП обнаружены четыре тела.

По данным агентства, судно попало в шторм. Как сообщили работающие на месте спасатели, экс-президент был эвакуирован и доставлен в госпиталь, его младший сын и двое дочерей также спасены.

Судьба еще пяти пассажиров яхты остается неизвестной. По информации агентства, поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются.