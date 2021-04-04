СК начал проверку после гибели сына худрука "Непосед"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи с гибелью 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, выпавшего из окна во время фотографирования.

"Следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного дома", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, он выпал из окна третьего этажа дома во время фотографирования. Врадий отметила, что семья погибшего и сам ребенок характеризуются положительно.

Детская театр-студия "Непоседы" была открыта Еленой Пинджоян в начале 1991 года. В студии готовили таких звездных артистов, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радиостанции "Европа плюс" Сева Полищук.

Как сообщил ТАСС пиар-директор коллектива Петро Шекшеев, 14-летний подросток вечером в субботу забрался на крышу загородного дома, где, вероятно, поскользнулся и упал. По его словам, трагедия произошла около 11 вечера. Подросток был в своей комнате на третьем этаже, "Бабушка поднялась к нему пожелать спокойной ночи и увидела, что окно открыто. Видимо, [подросток] выбрался на крышу и там либо делал трюк, либо снимал селфи, либо что-то еще и, видимо, поскользнулся и упал. Обнаружили тело уже внизу, к сожалению, неудачно приземлился", - сказал он.

Шекшеев также отметил, что в связи с трагедией, скорее всего, будет отменено празднование 30-летнего юбилея коллектива. "Мы должны были 12 апреля отмечать юбилей, но, видимо, все празднования будут отменены", - добавил Шекшеев.