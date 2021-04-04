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СК проводит проверку по факту применения насилия к сотруднику ГИБДД под Тулой

Инспектор пытался остановить машину водителя, скрывшегося с места ДТП, однако злоумышленник проигнорировал требование об остановке и поехал, протащив за собой пострадавшего около 10 м

ТАСС, 4 апреля. Следователи в Тульской области проводят проверку в связи с применением насилия к сотруднику ГИБДД - при попытке остановить автомобиль водитель протащил инспектора по дороге, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении представителя власти. Злоумышленник видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля, и волоком протащил его около 10 м по дороге", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ночью в поселке Ревякино сотрудники ГИБДД УМВД России по Тульской области остановили автомобиль под управлением 32-летнего местного жителя, скрывшегося с места ДТП. Сотрудник полиции попытался заглушить автомобиль, но водитель проигнорировал требование об остановке и вновь поехал.

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